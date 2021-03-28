Никакого ущерба экологии из-за инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом нет, заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама Рабиа. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Слава Богу, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, загрязнения воды не зафиксировано", — заявил Рабиа.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Своей очереди ожидают не менее 100 судов. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
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