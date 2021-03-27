Трамп поинтересовался развитием дела о слежке за его штабом

Бывший президент США Дональд Трамп саркастически поинтересовался, как идет расследование слежки за его предвыборным штабом в 2016 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Расследование этой операции ведет спецпрокурор Джон Дарем.

"Где Дарем? Он еще живет и дышит? Будет ли когда-либо доклад Дарема?" — гласит полный текст заявления, распространенного Трампом.

В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией.

Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Минюст США назначил Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года.