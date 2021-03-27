Украинская молодежь думает об эмиграции из страны потому что видит, насколько "прогнили" как правоохранительная система, так и государство в целом. Такое мнение в эфире телеканала ТСН высказал украинский эксперт Алексей Ковжун. Об этом сообщает РИА "Новости".
Правоохранительные органы, по словам Ковжуна, являются лицом государства.
"Я понимаю молодежь, которая встретилась с полицейским произволом или судебной системой, думает про эмиграцию, и это ужас. Это путь в никуда", — сказал Ковжун.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек Украине сокращение населения еще на 20 миллионов человек.
По его словам, это произойдет в том случае, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают.
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