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Эксперт предрёк Украине «путь в никуда» из-за бегства молодёжи

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинская молодежь думает об эмиграции из страны потому что видит, насколько "прогнили" как правоохранительная система, так и государство в целом. Такое мнение в эфире телеканала ТСН высказал украинский эксперт Алексей Ковжун. Об этом сообщает РИА "Новости".

Правоохранительные органы, по словам Ковжуна, являются лицом государства.

"Я понимаю молодежь, которая встретилась с полицейским произволом или судебной системой, думает про эмиграцию, и это ужас. Это путь в никуда", — сказал Ковжун.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек Украине сокращение населения еще на 20 миллионов человек.

По его словам, это произойдет в том случае, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают.

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Автор: Алексей Корнеев
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