Японский дипломат сделал заявление по Крыму

Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы полностью поддерживаем вашу позицию по "аннексии" Крыма", — сказал японский дипломат.

Кураи подчеркнул, что Токио поддерживает вектор Киева в направлении европейской и евроатлантической интеграции, а также инициативу Украины по запуску "Крымской платформы".