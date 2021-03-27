Посол Японии в Киеве Такаши Кураи в интервью журналу "Украинский тиждень" назвал "возвращение" Крыма Украине вопросом международной безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы полностью поддерживаем вашу позицию по "аннексии" Крыма", — сказал японский дипломат.
Кураи подчеркнул, что Токио поддерживает вектор Киева в направлении европейской и евроатлантической интеграции, а также инициативу Украины по запуску "Крымской платформы".
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