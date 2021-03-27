Украине предрекли превращение лесов и полей в пустыню

Если Киев не начнет активную программу декарбонизации, то в стране вместо полей и лесов возникнут пустыни. Об этом сообщил "24 Канал" со ссылкой на старшего консультанта Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик.

Эксперт считает, что повреждение лесных насаждений подошло к критической отметке. Он привел в пример статистику Гослесагентства Украины, согласно которой в стране уже засохло около пяти процентов всего лесного фонда.

Вторая угрозой, по мнению Эпика, — снижение урожайности и деградация сельского хозяйства. Так, в 2020 году из-за чрезмерной засухи фермеры потеряли 200 тысяч гектаров кукурузы и 300 тысяч гектаров подсолнечника.

"В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие — приближение продовольственного кризиса", — отметил он.