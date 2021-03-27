В "красной" зоне карантина Украины находятся Киев и 12 областей

Двенадцать областей Украины, а также Киев находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19, соответствующие данные опубликованы на сайте министерства здравоохранения. Об этом сообщает РИА "Новости".

С пятницы, 26 марта, число регионов Украины в "красной зоне" возросло на два: к ней отнесены Ровенская и Черниговская области.

Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.