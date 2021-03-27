Двенадцать областей Украины, а также Киев находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19, соответствующие данные опубликованы на сайте министерства здравоохранения. Об этом сообщает РИА "Новости".
С пятницы, 26 марта, число регионов Украины в "красной зоне" возросло на два: к ней отнесены Ровенская и Черниговская области.
Согласно информации, опубликованной на сайте министерства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
МИД России обескуражен решением Норвегии отменить сделку по продаже завода Bergen Engines компании "Трансмашхолдинг".