Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремисткими, к участию в протестах 27 марта в столице Белоруссии, сообщил начальник управления СК по Минску Сергей Паско.
"Уголовное производство открыто на основании статьи уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", — сообщает Telegram-канал СК.
Следственный комитет также предупредил, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.
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