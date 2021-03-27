В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за призывов к протестам

Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремисткими, к участию в протестах 27 марта в столице Белоруссии, сообщил начальник управления СК по Минску Сергей Паско.

"Уголовное производство открыто на основании статьи уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", — сообщает Telegram-канал СК.

Следственный комитет также предупредил, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.