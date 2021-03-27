Европейский союз должен закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", и для этого есть три причины, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке. Об этом пишет РИА "Новости".
Во-первых, как отмечает автор, закупка "Спутника V" разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, указывает Брюггман.
"То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика", — напоминает он.
Третьей причиной является то, что главное в борьбе с пандемией — это использовать все, что помогает, добавляет журналист.
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