Почему ЕС нужно закупить "Спутник V", рассказал немецкий журналист

Европейский союз должен закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", и для этого есть три причины, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке. Об этом пишет РИА "Новости".

Во-первых, как отмечает автор, закупка "Спутника V" разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, указывает Брюггман.

"То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика", — напоминает он.

Третьей причиной является то, что главное в борьбе с пандемией — это использовать все, что помогает, добавляет журналист.