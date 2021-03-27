Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг не считает Россию угрозой для своей страны, по крайней мере, прямой. За это она подверглась критике в западных кругах.
"У нас с Россией есть общий участок границы. Мы соседи. При этом у нас давние партнёрские отношения. Мы взаимодействуем и на море. Мы решаем множество различных задач совместно, включая рыболовство. Причём хорошо решаем, и так было даже во времена Холодной войны", — говорит Сульберг.
Впрочем, она понимает, что конфликты России с другими странами не смогут не отразиться на России. Сульберг отметила также, что есть множество проектов, которые были бы интересны, но пока существенная часть торговых отношений из-за взаимных ограничительных мер заморожена, передает "Военное обозрение".
Однако между делом вместе с королевскими ВВС Норвегии проводят свои тренировки американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Западные СМИ отмечают целью такого сотрудничества отпор России на северных рубежах.
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