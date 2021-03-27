Кипрский чиновник заразился ковидом после вакцинации

После состоявшейся по всем правилам вакцинации препаратом фирмы AstraZeneca заразился COVID-19 официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кушос.

По его словам, никаких симптомов он не ощущает, но ПЦР-тест оказался неумолим. Теперь в течение десяти дней Кушосу придется самоизолироваться. Вакцинацию препаратом AstraZeneca на Кипре приостанавливали с 15 по 18 марта, но в итоге возобновили.

Кушос находится на карантине еще с начала нынешней недели. Тогда ковид оказался выявлен у главы пресс-службы службы президента Кипра Никоса Анастасиадиса - Виктораса Пападопулоса. Все внутренности президентского дворца тогда оказались продезинфицированы.

При этом с 1 апреля власти Кипра готовы принимать российских туристов на своей территории.