После состоявшейся по всем правилам вакцинации препаратом фирмы AstraZeneca заразился COVID-19 официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кушос.
По его словам, никаких симптомов он не ощущает, но ПЦР-тест оказался неумолим. Теперь в течение десяти дней Кушосу придется самоизолироваться. Вакцинацию препаратом AstraZeneca на Кипре приостанавливали с 15 по 18 марта, но в итоге возобновили.
Кушос находится на карантине еще с начала нынешней недели. Тогда ковид оказался выявлен у главы пресс-службы службы президента Кипра Никоса Анастасиадиса - Виктораса Пападопулоса. Все внутренности президентского дворца тогда оказались продезинфицированы.
При этом с 1 апреля власти Кипра готовы принимать российских туристов на своей территории.
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