Российская дипмиссия в ФРГ недоумевает от польской агрессии

Посольство РФ в Германии дало комментарий призыву польского посла Анджея Пшилебского "ослабить Россию".

Тот заявил немецкой прессе, что поляки готовы при необходимости бороться с русскими, хотя сами поют русские песни и смотрят фильмы из России, а также отметил "необходимость" остановить проект "Северный поток — 2".

"Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Похоже, исполнение русских песен и просмотр российских фильмов его ничему не научили", — ответила российская дипмиссия.

Дипломаты добавили, что расходы РФ на оборону в 24 раза меньше натовских, и не Россия, а именно НАТО все больше движется на восток. А объем поставок газа из России "определяется потребностью стран ЕС", и крах "Северного потока — 2" не сократит продажи, а только изменит маршруты.

Ранее сообщалось, что многие жители Польши намерены прививаться "Спутником V", и в поисках этого они обращаются в российское посольство.