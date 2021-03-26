Посольство РФ в Германии дало комментарий призыву польского посла Анджея Пшилебского "ослабить Россию".
Тот заявил немецкой прессе, что поляки готовы при необходимости бороться с русскими, хотя сами поют русские песни и смотрят фильмы из России, а также отметил "необходимость" остановить проект "Северный поток — 2".
"Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Похоже, исполнение русских песен и просмотр российских фильмов его ничему не научили", — ответила российская дипмиссия.
Дипломаты добавили, что расходы РФ на оборону в 24 раза меньше натовских, и не Россия, а именно НАТО все больше движется на восток. А объем поставок газа из России "определяется потребностью стран ЕС", и крах "Северного потока — 2" не сократит продажи, а только изменит маршруты.
Ранее сообщалось, что многие жители Польши намерены прививаться "Спутником V", и в поисках этого они обращаются в российское посольство.
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