Молдавия приняла решение о вакцинации населения "Спутником V"

После смены внешнеполитического курса и проигрыша на президентских выборах Игоря Додона, новое руководство Молдавии выступило с рядом критических высказываний в адрес России. Особенно остро стал вопрос о размещении российских миротворцев в Приднестровье.

Несмотря на это, нынешняя глава республики Майя Санду выступила с инициативой направить письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в получении вакцины от коронавируса "Спутник V".

Предварительно М. Санду обсудила этот вопросом с российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым.

"Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом РФ в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но её могут передать в качестве помощи", — сообщила президент Молдавии.

Подобные обращения были направлены Кишиневом в адрес ряда лидеров других государств.

Сейчас вакцинация молдаван осуществляется посредством трех препаратов — AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V".