Столкновение поездов в Египте: есть жертвы, движение заблокировано

В результате столкновения двух пассажирских поездов в южной части Египта погибли 32 человека. Количество пострадавших достигло 108 человек и может ещё вырасти.

Один из поездов следовал из Луксора в Александрию, второй — из Асуана в Каир. Столкнулись они недалеко от города Тахта в провинции Сохаг. Управление железных дорог Египта заявило, что к катастрофе привёл сорванный неизвестным злоумышленником стоп-кран в первом поезде, из-за чего он резко остановился, а следовавший за ним поезд затормозить не успел. Созданная техническая комиссия по расследованию аварии рассмотрит в том числе и эту версию.

В результате столкновения были смяты и сошли с рельсов последние два вагона первого поезда, а также локомотив и первый вагон следовавшего за ним. Десятки пассажиров оказались заблокированы в опрокинувшихся вагонах. В первые же минуты после аварии к ним на помощь пришли местные жители, однако без специальной техники им мало что удалось сделать для спасения пострадавших.

Сейчас на юге Египта полностью остановлено движение поездов. На месте трагедии работают спецтехника и 74 машины скорой помощи, из Каира доставили дополнительный медперсонал, окрестные больницы, куда развозят пострадавших, переведены на чрезвычайный режим работы, сообщает ТАСС.