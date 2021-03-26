Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым c Украины

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, что должно произойти в Крыму, чтобы Украина согласилась вновь открыть подачу пресной воды на полуостров.

Но если это событие произойдёт, то Украина хочет провести переговоры, прежде чем согласится возобновить подачу воды в Крым. "Обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", — пояснил Кравчук. В переводе с политического на русский это означает попытку навязать свои условия другой стороне.

Так что же должно произойти, чтобы в Крым вновь начала поступать вода из Днепра? Нет, не "деоккупация и реинтеграция", как можно было бы подумать.

"Если произойдет гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос можно рассматривать", — назвал Кравчук условие возобновления поставок воды в эфире телеканала "Дом".

Между тем, проблема нехватки воды в Крыму постепенно решается. Так что надежды Украины, скорее всего, и в этот раз не оправдаются.