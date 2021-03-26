Вашингтон недоволен скоростью реформ оборонной промышленности Украины

В американской администрации недовольны тем, как Украина реформируют свою оборонную промышленность. Киев, уточнили американцы, "остановил" реформы.

Данные приведены в Telegram-профиле PavlovskyNews: в них фигурирует Кристина Квин, занимающая должность временно поверенной в делах США на Украине, выступившая с заявлением по Украине на брифинге.

По мнению Квин, для оборонного концерна "Укроборонпром" членство государства невыгодно: так он становится менее интересен инвесторам. Также в набсовет концерна определённо стоит пустить "представителей бизнеса".

Кроме того, Квин уверена, что попытки реформ Киева пока не привели к должным результатам. Пока реформы "остановлены", констатировала эксперт, но власти США и дальше готовы помогать Украине на её пути к к евроатлантической интеграции.

Напомним, что ранее стало известно о проблемах на ключевом для учений с НАТО украинском полигоне: там, как оказалось, воровали топливо.