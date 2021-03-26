В ЕС отреагировали на "тревож﻿ные сообщения" о здоровье Навального

Новое заявление по поводу Алексея Навального прозвучало из ЕС. Представители объединения беспокоятся за здоровье оппозиционера и ещё раз просят "незамедлительно" его отпустить.

Данные по Навальному сообщила официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли через Twitter. По её словам, представители ЕС взволнованы данными об ухудшающемся здоровье оппозиционера и простят пустить к нему адвокатов.

"Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов", — уточнила Масралли.

Напомним, что ранее из ФСИН пришли данные о том, что состояние здоровья Навального признано "стабильным и удовлетворительным".