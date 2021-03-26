Почти половина американцев не могут найти работу

В США миллионы граждан, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, остаются безработными в течение нескольких месяцев. Сложнее всего приходится американцам азиатского происхождения.

Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на исследование Pew Research Center.

В феврале 2021 года 41,5% безработных американцев не могли найти работу в течение более шести месяцев. 4,1 млн граждан США не трудоустроены уже 27 недель. Это 2,6% от общего числа экономически активных людей.

Сильнее всего страдают из-за отсутствия работы американцы азиатского происхождения. Доля длительной безработицы среди них увеличилась за год на 25 процентных пунктов. В конце 2020 года 46% американцев азиатского происхождения находились без работы в течение более шести месяцев.

Среди безработных афроамериканцев этот показатель составляет 38%, у белых — 35%, у латиноамериканцев — 34%.

Доклад Pew Research Center приурочен к годовщине эпидемии коронавируса, которая привела к разрушительным для экономики страны карантинным мерам.