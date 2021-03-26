Тимошенко оценила объём "потерь" Украины в случае санкций от Китая

Продолжается история с приватизацией "Мотор Сич": комментарий поступил от лидера парламентской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она уверена, что Украина оказалась перед перспективами огромных проблем.

Как сообщила Тимошенко, выступая на канале "Украина 24", приватизация завода является причиной "охлаждения" отношений Киева и Пекина. При этом Китай остаётся важнейшим партнёром Украины в экономическом плане — и его реакция на решение о национализации может дорого обойтись всей стране.

"Я подозреваю, что Китай может применить санкции к Украине, и это будет означать, что мы потеряем миллиарды, не имея права торговать с Китаем", — рассказала Тимошенко.

Напомним, что вложенные в "Мотор Сич" китайскими инвесторами средства оцениваются в более чем 3 млрд долларов. Власти Украины ранее уже получили иски от представителей Китая, а Пекин открыто выразил недовольство ситуацией.