Переговоры между США и Китаем, которые были проведены на Аляске (в Анкоридже), можно описать словом "унижение". В этом уверен бывший президент США Дональд Трамп.
Трамп рассказал о своей точки зрения касательно переговоров, которые запомнились как взаимными обвинениями сторон, так и громкими заявлениями о работе "вне норм дипломатической этики".
По мнению экс-президента, Штаты оказались "унижены" Китаем. В частности, делегаты из Пекина не постеснялись указать американцам на "проблемы с расизмом".
"При мне ничего подобного не случалось. Это настоящее унижение для нашей страны. Просто немыслимо. Мы бы просто ушли [с переговоров].
Никто никогда не говорил в таком ключе ни с моими представителями, ни со мной лично. Если бы они себе это позволили, я бы повысил вдвое торговые пошлины, что, наверное, и так стоило сделать", — заявил Трамп для канала Fox News.
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