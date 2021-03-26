Байден прояснил отношения США и КНР и сравнил Цзиньпиня с Путиным

Китай и США будут строить отношения в условиях жёсткой конкуренции. Вашингтон будет требовать от Пекина "игры по международным правилам" и торговать честно.

Напомним, что 25 марта случилось важное событие: президент США Джо Байден наконец-то дал пресс-конференцию, ставшую для него первой с момента назначения на пост. В числе прочих тем он оценил и отношения США с КНР, отметив, что уже пообщался (в феврале) с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

"Я вновь разъяснил ему, что мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жёсткая, жёсткая конкуренция. Мы будем настаивать на том, чтобы Китай играл по международным правилам: честная конкуренция, честная торговля", — заявил Байден.

Также он сравнил Цзиньпиня с российским президентом Владимиром Путиным, сообщив, что у двух политиков есть кое-что общее.

"[Они] верят, что за автократией будущее, а демократия не может функционировать в сложном изменяющемся мире", — сказал Байнен.