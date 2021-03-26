Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Михалков озвучил гонорары успешных, но недовольных артистов
Анастасия Ракова: около 44% москвичей имеют иммунитет к "ковиду"
В России хотят создать единую систему оплаты труда учителей
Игры дочери тиктокерши напугали больше двух миллионов зрителей
Макрон заявил о "мировой войне" посредством применения вакцин
Соведущего Малышевой поймали на неумении пользоваться прибором
Под Оренбургом уже девять лет ищут маньяка-дальнобойщика
В Приморье будут судить ограбившего Сбербанк на 5,5 миллиона
Центр Хруничева готовит серийные ракеты "Ангара" для военных

С украинского полигона "для НАТО" продавали горючее местным жителям

Мир

Необычная новость с Украины: на одном из ключевых полигонов для учений с западными "партнёрами" страны (в том числе — со странами НАТО) крали горючее.

С украинского полигона "для НАТО" продавали горючее местным жителям

Речь идёт, сообщает портал Государственного бюро расследований Украины, о Яворовском полигоне. Он находится в 30 км от Львова и занимает более 36 000 га. Именно на этом полигоне проводятся такие НАТО-вские манёвры, как "Щит мира".

Как указано на сайте ГБР, военнослужащий одной из воинских частей полигона сумел получить доступ к дизельному топливу, которое со скидкой продавал местным жителям. Он занимал пост ВРИО  начальника службы горюче-смазочных материалов международного центра миротворчества и безопасности в воинской части А4150, что и позволило провести данные "операции".

"Бизнес" пошёл в гору — горе-делец устроил ещё и несколько АЗС.

"Также он организовал на территории Яворовского района Львовской области деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн", — пишут на сайте ГБР.

Военного, имя которого не раскрывается, задержали прямо в ходе получения денег за очередную партию горючего. Также получилось найти часть уже сбытого горючего: по предварительной оценке, это примерно 5 тонн.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Анастасия Ракова: около 44% москвичей имеют иммунитет к "ковиду"
В России хотят создать единую систему оплаты труда учителей
Игры дочери тиктокерши напугали больше двух миллионов зрителей
Макрон заявил о "мировой войне" посредством применения вакцин
Соведущего Малышевой поймали на неумении пользоваться прибором
Под Оренбургом уже девять лет ищут маньяка-дальнобойщика
В Приморье будут судить ограбившего Сбербанк на 5,5 миллиона
Центр Хруничева готовит серийные ракеты "Ангара" для военных
В Южно-Сахалинске двух студентов общежития убило током
Маргарита Симоньян сопоставила русских и американцев
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов Любовь Степушова Запад может передумать: эксперт рассказал, почему Навальный за наш Крым Любовь Степушова Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Политика. Новости и аналитика
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников