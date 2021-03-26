Необычная новость с Украины: на одном из ключевых полигонов для учений с западными "партнёрами" страны (в том числе — со странами НАТО) крали горючее.
Речь идёт, сообщает портал Государственного бюро расследований Украины, о Яворовском полигоне. Он находится в 30 км от Львова и занимает более 36 000 га. Именно на этом полигоне проводятся такие НАТО-вские манёвры, как "Щит мира".
Как указано на сайте ГБР, военнослужащий одной из воинских частей полигона сумел получить доступ к дизельному топливу, которое со скидкой продавал местным жителям. Он занимал пост ВРИО начальника службы горюче-смазочных материалов международного центра миротворчества и безопасности в воинской части А4150, что и позволило провести данные "операции".
"Бизнес" пошёл в гору — горе-делец устроил ещё и несколько АЗС.
"Также он организовал на территории Яворовского района Львовской области деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн", — пишут на сайте ГБР.
Военного, имя которого не раскрывается, задержали прямо в ходе получения денег за очередную партию горючего. Также получилось найти часть уже сбытого горючего: по предварительной оценке, это примерно 5 тонн.
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