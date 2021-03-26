Высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова можно назвать глупостью — он, похоже, желает "подражать" своему предшественнику.

Напомним о сути заявления Данилова: 25 марта он сообщил о главной задаче России. По его мнению, наша страна стремится к тому, чтобы Украина перестала существовать как государство. Чиновник потребовал "постоянно ставить на место" всех политиков Украины, которые выбирают путь "заигрывания" с РФ.

"Секретарь СНБО Украины очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым. Получается неумно. В этом он на Турчинова похож.

Сразу после объявления новых санкций против России он заявляет о том, что заигрывания с Москвой плохо закончатся для Украины.

Какие "заигрывания"? О чём он толкует, о чём думает? Всё о войне? Вот она точно плохо закончится для Украины", — прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram.