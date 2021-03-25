В Бразилии расследуется случай так называемой незаконной внеочередной вакцинации, в которой замешаны политики и бизнесмены из штата Минас-Жерайс.
По данным журнала Piaui, незаконно привиты вне очереди оказались около 50 человек. За две дозы вакцины (предположительно Pfizer) каждый из "торопящихся" передал по 600 реалов, а это почти $90. В своем участии уже признался прессе бывший сенатор Клезиу Андраде.
Если полиция и генпрокуратура Бразилии подтвердят реальность такой акции, ее участникам и организаторам могут быть вменены контрабанда и нелегальное использование незарегистрированных фармпрепаратов. Представительство Pfizer при этом отрицает продажу своей вакцины для реализации подобной акции.
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