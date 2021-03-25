Указом президента Владимира Зеленского утверждена стратегия военной безопасности Украины. Согласно данному документу, на "национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".

Документ утверждает, что Россия угрожает суверенитету и территориальной целостности республики, пытаясь воспрепятствовать евроинтеграции и намереваясь восстановить свое влияние в ней". По мнению авторов стратегии, внешняя политика России может спровоцировать вооруженную агрессию против Украины и в Европе.

Также документ предусматривает "прекращение российской оккупации".