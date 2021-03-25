Сенатор Алексей Пушков дал комментарий в Telegram-канале по заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что "никакого Донбасса нет".
Данилов пояснил, что слова "Донбасс" нет ни в одном законе Украины, и "эта дефиниция" навязана Россией.
"Но раз нет, то и нечего Киеву на него зариться. Оставьте людей в покое. Жители большей части Донбасса и не хотят быть в составе Украины — российские паспорта получают. Как ни странно, но в одном Данилов прав: Донбасс никогда не имел никакого отношения к собственно Украине и территориям, заселенным украинцами", — отметил Пушков.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что донбасский конфликт с Украиной можно решить в течение недели в случае "согласия на то России". "Нереалистичность" срока при этом поразила представителей МИД непризнанной ДНР.
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