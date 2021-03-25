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МВД Белоруссии о протестах: задержано более 200 человек

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Пресс-служба МВД Белоруссии отчиталась о задержаниях на несанкционированных митингах. По этим данным, задержано более 200 человек.

МВД Белоруссии о протестах: задержано более 200 человек

"Анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись. В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой…", — отмечает при этом ведомство. По каждому из фактов задержания будет проведена проверка.

МВД заявило, что "незначительная активность" была в ряде районов Минска, включая проспект Независимости. В частности, во Фрунзенском районе внутренние войска задержали группу лиц с газовыми баллончиками, шокерами, топорами и заточками, а также планом расклейки протестной символики.

Также "отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия".

Ранее то же ведомство опровергло данные о том, что с начала протестов в республике уволились "по собственному" тысяча милиционеров.

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Автор: Михаил Закурдаев
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