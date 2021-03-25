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Владимир Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

На этом посту дипломат сменил Дмитрия Мезенцева, которого ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил госсекретарём Союзного государства.

Владимир Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил послом России в Белоруссии Евгения Лукьянова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в документе.

Ранее Евгений Лукьянов был освобождён от обязанностей российского посла в Латвии, где он служил с 2016 года. Родился Евгений Владимирович в 1951 году в Ленинграде, сейчас ему 69 лет.

Бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев был освобождён от занимаемой должности 19 марта. Позже в тот же день стало известно о его назначении госсекретарём Союзного государства.

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Автор: Людмила Черткова
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