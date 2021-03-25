В Великобритании выяснили истинную причину смерти внука Назарбаева

Британские правоохранительные органы пришли к выводу, что причины смерти внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева являются естественными.

Айсултан Назарбаев скончался в августе 2020 года в Лондоне, где просил политического убежища из-за определённых разногласий в семье. Первоначально возможной причиной смерти 29-летнего Айсултана называли сердечный приступ. Однако коронер Западного Лондона Фиона Уилкокс пришла к другому выводу.

Основываясь на показаниях полиции, свидетелей и психиатра, она заключила, что смерть Айсултана Назарбаева наступила в силу естественных причин, связанных с его наркозависимостью. Известно, что в 2019 году молодой человек был приговорён Королевским судом района Саутворк в Лондоне к году лишения свободы условно и к лечению от наркозависимости за драку с полицейским.

"Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время", — приводит РИА Новости заявление семьи Назарбаевых.