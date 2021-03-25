Главы военных ведомств России и Турции обсудили сотрудничество в Идлибе

Российские и турецкие военные министры обсудили возможности и перспективы сотрудничества в Сирии.

По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, конструктивные переговоры сторон по ситуации в сирийском Идлибе прошли в телефонном режиме.

"Переговоры с Сергеем Шойгу прошли очень конструктивно. Мы договорились принять меры против нарушения перемирия в Идлибе", — сообщил военноначальник.

Основной целью переговоров стало обеспечение устойчивого перемирия в регионе.

Ранее Россия выступила инициатором предложения по возобновлении работы пунктов пропуска "Серакаб" и "Мизназ" в идлибской зоне деэскалации. В совместную работу был включен пункт пропуска "Абу Зейдин" в провинции Алеппо.

На территории региона продолжаются атаки террористов. Во время последней два мирных жителя погибли, не менее 17 получили ранения.