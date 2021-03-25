Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сдерживание и подавление: Песков описал политику Запада в отношении РФ
Мир на грани дефицита туалетной бумаги
Супруга футболиста Мамаева может лишиться детей при разводе
Путин процитировал Толстого и Гёте
Почему подсолнечное масло "обделили" пошлинами
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Мартиросян показал подписчикам необычный кабинет резидента Comedy Club
"Недружественные действия": в МИД РФ рассказали об отношениях с Канадой
Ефим Шифрин назвал размер своей пенсии

Глава Минздрава Украины назвал идею об увольнении 80% медиков абсурдом

Мир

Странное предложение, касающееся "принудительной" вакцинации медиков, "в штыки" воспринял Минздрав Украины. Главе ведомства, Максиму Степанову, предложение показалось "абсурдом".

Глава Минздрава Украины назвал идею об увольнении 80% медиков абсурдом

Напомним о развитии ситуации: ранее представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин сообщил, что медиков стоит в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса.

Если кто-то из них не согласен, то ему можно указать на дверь — тогда в стране останутся только "настоящие врачи". По подсчётам Гурина, опубликованным через Facebook, уволить стоит 80% врачей, а их заработную плату "отдать 20%".

"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились лишь 20% врачей. Сама заведующая не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации.

Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, и их зарплату отдать 20%", - пишет Гурин.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников.

Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже.

У нас добровольная вакцинация", — вступился за медиков глава Минздрава, написав сообщение в Telegram.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Изменения дизайна банкнот породили дискуссию
Марш полумиллиона: выйдет ли страна за Навального
Почему подсолнечное масло "обделили" пошлинами
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Мартиросян показал подписчикам необычный кабинет резидента Comedy Club
Спасти то, что спасти нельзя? Надо ли России пытаться улучшить отношения с США
"Недружественные действия": в МИД РФ рассказали об отношениях с Канадой
Ефим Шифрин назвал размер своей пенсии
Академия Плющенко отреагировала на провал Трусовой в короткой программе
Набиуллина рассказала, как стать главой Центробанка
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Василий Амирджанов Изменения дизайна банкнот породили дискуссию Василий Амирджанов Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Российский шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников