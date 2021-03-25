Странное предложение, касающееся "принудительной" вакцинации медиков, "в штыки" воспринял Минздрав Украины. Главе ведомства, Максиму Степанову, предложение показалось "абсурдом".

Напомним о развитии ситуации: ранее представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин сообщил, что медиков стоит в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса.

Если кто-то из них не согласен, то ему можно указать на дверь — тогда в стране останутся только "настоящие врачи". По подсчётам Гурина, опубликованным через Facebook, уволить стоит 80% врачей, а их заработную плату "отдать 20%".

"В Киевском институте пульмонологии, по словам заведующей одного из отделений, вакцинироваться согласились лишь 20% врачей. Сама заведующая не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации.

Что это означает на практике? 80% "врачей" нужно уволить, и их зарплату отдать 20%", - пишет Гурин.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников.

Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже.

У нас добровольная вакцинация", — вступился за медиков глава Минздрава, написав сообщение в Telegram.