В Сирии возросла возможность появления новой миграционной волны.
Жёсткие ограничительные меры США и их союзников привели к созданию тяжёлого экономического положения и гуманитарной катастрофы в стране. С такой информацией выступили в координационных штабах России и Сирии.
"Нанесённый американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведёт к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис", — сказано в официальном сообщении Минобороны России.
Последствие создания "удушающих" экономических мер против Сирии — замедление возвращения граждан в родные города и сёла. "Заморожено" восстановление жизненно важной инфраструктуры в стране.
Результатом подобной политики станет увеличение миграционной волны в страны Европейского Союза через Турцию.
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