Новая миграционная волна захлестнёт Европу

В Сирии возросла возможность появления новой миграционной волны.

Жёсткие ограничительные меры США и их союзников привели к созданию тяжёлого экономического положения и гуманитарной катастрофы в стране. С такой информацией выступили в координационных штабах России и Сирии.

"Нанесённый американцами и их сателлитами ущерб сирийскому государству ведёт к гуманитарной катастрофе, которая может вызвать новый миграционный кризис", — сказано в официальном сообщении Минобороны России.

Последствие создания "удушающих" экономических мер против Сирии — замедление возвращения граждан в родные города и сёла. "Заморожено" восстановление жизненно важной инфраструктуры в стране.

Результатом подобной политики станет увеличение миграционной волны в страны Европейского Союза через Турцию.