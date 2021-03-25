Власти Таллина порадуют население колонками с водой

"Хорошо забытую старую" идею решили реализовать власти Таллина. В столице Эстонии, как сообщает Raepress, вскоре появятся общедоступные колонки.

Идею в мэрии объяснили желанием поддержать жителей, ведущих здоровый образ жизни. Колонки поставят в районе так называемых троп здоровья — специальных маршрутов для бега и прогулок, которые устроили ранее.

Интересно, что колонки были выбраны не самой мэрией, а жителями Таллина: именно колонки набрали больше всего голосов в ходе голосования по вопросу распределения "Народного бюджета Таллина".

Точное количество колонок не уточняется, но известно, что они будут размещены как в центре города (мэрии Raepress), а также рядом со знаменитым памятником в честь моряков броненосца "Русалка".

Ранее стало известно о том, что для жителей страны готовят электронные сертификаты, которые помогут определять вакцинированных от коронавируса.