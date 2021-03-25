СМИ Германии: Байден не оправдал надежды Берлина

Джо Байден, на которого в Берлине возлагали если и не большие, то хоть какие-то надежды, "расстроил" немцев. По данным газеты Der Tagesspiegel, "настроение" Германии и ЕС с момента победы Байдена поменялось кардинальным образом.

Журналисты пишут, что сразу после победы Байдена и в Берлине, и в Брюсселе надеялись на сотрудничество и более тёплые отношения. Политики ЕС понимали, что решить все проблемы не удастся, но важен сам "вектор" отношений по линии "Брюссель — Вашингтон", поскольку при Дональде Трампе эти отношения ухудшились.

"Однако надежды федерального правительства [Германии] не оправдались", — пишут в Der Tagesspiegel.

В качестве примера издание приводит два важных вопроса: "СП-2" и регулирование ситуации в Афганистане. Как оказалось, по Афганистану в Вашингтоне решили сделать "сюрприз" и рассказать о предложениях, которые, по сути, перечёркивают все предыдущие успехи. А по "СП-2" дело пока закончилось лишь санкциями, которые, к слову, в Германии решили "не замечать".

"Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США", резюмируют журналисты.