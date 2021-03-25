Официальный Киев продолжает придумывать варианты "изъятия" Крыма. Как казалось, президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил новую стратегию СНБО, касающуюся "деоккупации" полуострова.
Информация о стратегии доступна на сайте Зеленского. В сообщении уточняется, что документ от СНБО определяет целый комплекс мер, которые помогут "реинтегрировать" Крым.
"Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", — указано на сайте.
Более того, решение Зеленского по стратегии даёт "чёткий сигнал" всему мировому сообществу. Украина, отмечается на сайте президента, "последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности".
Не забыли и про "Крымскую платформу": она считается теперь "ключевым внешнеполитическим инструментом", который позволит консолидировать усилия для "восстановления территориальной целостности Украины".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.