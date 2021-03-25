"Деоккупация и реинтеграция": Зеленский одобрил стратегию СНБО по Крыму

Официальный Киев продолжает придумывать варианты "изъятия" Крыма. Как казалось, президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил новую стратегию СНБО, касающуюся "деоккупации" полуострова.

Информация о стратегии доступна на сайте Зеленского. В сообщении уточняется, что документ от СНБО определяет целый комплекс мер, которые помогут "реинтегрировать" Крым.

"Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", — указано на сайте.

Более того, решение Зеленского по стратегии даёт "чёткий сигнал" всему мировому сообществу. Украина, отмечается на сайте президента, "последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности".

Не забыли и про "Крымскую платформу": она считается теперь "ключевым внешнеполитическим инструментом", который позволит консолидировать усилия для "восстановления территориальной целостности Украины".