В МИД Южной Кореи дали комментарий по поводу визита Путина

Работа по подготовке визита Владимира Путина в Южную Корею продолжается, сообщил министр иностранных дел страны Чон Ый Ён. Он напомнил, что принципиальная договорённость достигнута — и мешает лишь один фактор.

О подготовке к визиту Путина глава МИД Южной Кореи рассказал на пресс-конференции, которой завершились переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы договорились прилагать совместные усилия для скорейшей организации визита президента Путина в Республику Корея, как только стабилизируется ситуация с COVID-19. Наши партнёры подтвердил переданное в прошлом году президенту Путину приглашение посетить Сеул с визитом. Условились, что как только позволит эпидемическая обстановка, мы вернёмся к этому вопросу", — уточнил Ый Ён.

Напомним, что стороны договорились о визите ещё в 2019 году, однако начало пандемии вынудило Москву и Сеул временно отложить идею.