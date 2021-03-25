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Эксперт уточнил, как приватизация "Мотор Сич" может повлиять на Украину

Мир

Последствия национализации завода "Мотор Сич" для Украины могут оказаться куда сложнее, чем кажется. Дело в том, что Китай, который киевские власти "обидели" своим решением, остаётся крупнейшим торговым партнёром Украины.

Эксперт уточнил, как приватизация "Мотор Сич" может повлиять на Украину

Своё мнение о ситуации и её дальнейшем развитии высказал эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк. Он выступил на YouTube-канале "Первый казацкий" и напомнил зрителям: если Китай отвернётся от Украины, последствия будут трагичны.

"Китай — это самый крупный торговый партнёр Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой — это будет просто катастрофа", — рассказал Степанюк.

По мнению эксперта, национализация "Мотор Сич" привела к тому, что весь мир увидел, насколько "выгодно" вкладываться в какие-либо украинские проекты. Напомним, что сумма китайского иска по делу "Мотор Сич" уже превысила 3.5 млрд долларов.

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Автор: Константин Шапров
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