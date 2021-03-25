Несовершеннолетних нелегальных мигрантов, обнаруженных в США, решили временно размещать на двух военных базах в Техасе.
Соответствующий запрос американского Минздрава был одобрен Пентагоном. Речь идет о тех несовершеннолетних, которые были пойманы без сопровождения взрослых.
До этого CМИ писали, что малолетние мигранты вынуждены оставаться в участках погранслужбы дольше обычного, потому что США не справляются с их притоком, их не успевают направлять в особые приюты.
В понедельник Белый дом сообщал, что на границе с Мексикой будут открыты новые центры для содержания несовершеннолетних нелегальных мигрантов.
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