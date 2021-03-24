Белорусское МВД рассказало о "кроте" в своем аппарате

О "кроте", внедренном в белорусское главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, рассказал телеканал "Беларусь 1" в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство".

Фильм можно увидеть на сайте данного СМИ.

По словам главы управления МВД Андрея Паршина, "крота" зовут Станислав Лупоносов. Согласно базам данных, он имел доступ к служебной информации. Когда шпион понял, что его вычислили, то сбежал на украинскую территорию — видимо, именно этим государством он и был завербован.

"Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения — мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы", — говорит Паршин.

Ранее на территории Болгарии задержали группу граждан, которые занимались шпионской деятельностью в пользу России, в том числе среди них есть государственные служащие. Посол РФ Элеонора Митрофанова попросила Болгарию остановиться и "выстроить контакты".