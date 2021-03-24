О "кроте", внедренном в белорусское главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, рассказал телеканал "Беларусь 1" в фильме "BYPOLицай. Мандат на предательство".
Фильм можно увидеть на сайте данного СМИ.
По словам главы управления МВД Андрея Паршина, "крота" зовут Станислав Лупоносов. Согласно базам данных, он имел доступ к служебной информации. Когда шпион понял, что его вычислили, то сбежал на украинскую территорию — видимо, именно этим государством он и был завербован.
"Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения — мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы", — говорит Паршин.
Ранее на территории Болгарии задержали группу граждан, которые занимались шпионской деятельностью в пользу России, в том числе среди них есть государственные служащие. Посол РФ Элеонора Митрофанова попросила Болгарию остановиться и "выстроить контакты".
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