Байден даст рекордно позднюю пресс-конференцию

В четверг состоится первая пресс-конференция Джо Байдена как президента Соединенных Штатов Америки. Обычно американские лидеры организовывали подобное в первые два месяца правления, но Байден оказался "неторопливее" всех — завтра 65-й день такового.

Такая задержка активно обсуждалась в СМИ. Вопросы о сроках пресс-конференции на протяжении недель буквально обрушились на пресс-службу Белого дома.

Что же может стать "тормозом"? Самое распространенное подозрение — команда Байдена опасается очередных словесных "ляпов", из-за которых не раз попадал впросак. Поэтому его особо готовят к "обстрелу" со стороны прессы. В итоге сообщается, что в зал попадут только 30 представителей президентского пула.

Байден сам себя неоднократно называл "машиной ляпов". В частности, несколько раз он называл главой государства свою вице-президента Камалу Харрис. Случай, когда он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он убийцей Владимира Путина - возможно, из той же серии.