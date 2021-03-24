Власти Украины обвинили экс-премьера Николая Азарова в госизмене

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявили обвинение в госизмене в связи с подготовкой им Харьковских соглашений 2010 года.

Николай Азаров был премьер-министром Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины пришли к выводу, что в 2010 году политик якобы согласился на навязанные Россией условия продления пребывания Черноморского флота в Крыму. Причем действовал он "по предварительному сговору" с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Сами же Харьковские соглашения противоречат украинской конституции, заявили сегодня в офисе генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины в государственной измене. Экс-глава правительства подозревается в том, что совершил действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", — сообщает официальный Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Харьковские соглашения были ратифицированы подозрительно быстро.