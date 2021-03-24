Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные раскрыли опасность злоупотребления бытовой химией
Стало известно о проблемах со здоровьем у Навального
Российские туристы стали лидерами по турпотоку в Турцию
Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам
Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ, Туктамышева - третья
Древние майя торговали солью 2500 лет назад
"С бумагой в стране напряжёнка": цены на книги могут взлететь
Крокодилы пережили динозавров благодаря быстрой эволюции
ФАС негативно отнеслась к сделке "Яндекс.Такси" и "Везёт"

Власти Украины обвинили экс-премьера Николая Азарова в госизмене

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявили обвинение в госизмене в связи с подготовкой им Харьковских соглашений 2010 года.

Власти Украины обвинили экс-премьера Николая Азарова в госизмене

Николай Азаров был премьер-министром Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины пришли к выводу, что в 2010 году политик якобы согласился на навязанные Россией условия продления пребывания Черноморского флота в Крыму. Причем действовал он "по предварительному сговору" с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Сами же Харьковские соглашения противоречат украинской конституции, заявили сегодня в офисе генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины в государственной измене. Экс-глава правительства подозревается в том, что совершил действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", — сообщает официальный Telegram-канал офиса генпрокурора Украины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Харьковские соглашения были ратифицированы подозрительно быстро.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Власти Украины обвинили экс-премьера Николая Азарова в госизмене
Новорождённый скончался в перинатальном центре в Оренбурге
Полицейский выгнал медведя из таймырского посёлка с помощью выстрелов
Учёные раскрыли опасность злоупотребления бытовой химией
В Раде испугались, что Украине больше не достанется индийской вакцины
Игорь Минтусов: Путин ответил идеально
Стало известно о проблемах со здоровьем у Навального
Российские туристы стали лидерами по турпотоку в Турцию
Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам
Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ, Туктамышева - третья
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов Светлана Таскаева Бомбардировка Югославии - 22 года спустя Светлана Таскаева
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Политика. Новости и аналитика
Тара Рид о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Происшествия
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников