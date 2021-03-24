Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам
Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ, Туктамышева - третья
Древние майя торговали солью 2500 лет назад
"С бумагой в стране напряжёнка": цены на книги могут взлететь
Крокодилы пережили динозавров благодаря быстрой эволюции
ФАС негативно отнеслась к сделке "Яндекс.Такси" и "Везёт"
Стали известны подробности о мужчине, с которым жила истощённая девочка
Психолог Олеся Покусаева: "Детям нужно внимание, а не просто подарки"
Не захотят платить — "отключим газ"

В Раде испугались, что Украине больше не достанется индийской вакцины

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине ищут способы ускорить поставку следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии, пока производитель не передал эту партию другому заказчику.

В Раде испугались, что Украине больше не достанется индийской вакцины

"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) на Украину может быть отложена на определённый период. Причина — информационная кампания, развёрнутая против индийской вакцины в нашей стране", — сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Он пояснил, что из посольства Индии в МИД Украины пришло письмо, в котором заявляется о недопустимости "дискредитационных высказываний" в отношении индийской вакцины. Производитель препарата настаивает на его эффективности и безопасности. Для Украины законтрактовано 1,5 миллиона доз, но спрос на вакцины от коронавирусной инфекции во всём мире пока что превышает возможности производителей.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и главе МИД Украины Дмитрию Кулебе найти дополнительные пути ускорения поставки следующей партии вакцины на Украину", — уточнил Радуцкий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Раде испугались, что Украине больше не достанется индийской вакцины
Игорь Минтусов: Путин ответил идеально
Стало известно о проблемах со здоровьем у Навального
Российские туристы стали лидерами по турпотоку в Турцию
Банкам ограничат выдачу займов закредитованным россиянам
Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ, Туктамышева - третья
Древние майя торговали солью 2500 лет назад
"С бумагой в стране напряжёнка": цены на книги могут взлететь
Крокодилы пережили динозавров благодаря быстрой эволюции
ФАС негативно отнеслась к сделке "Яндекс.Такси" и "Везёт"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов Светлана Таскаева Бомбардировка Югославии - 22 года спустя Светлана Таскаева
Политика. Новости и аналитика
Тара Рид о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Происшествия
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников