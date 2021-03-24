В Раде испугались, что Украине больше не достанется индийской вакцины

На Украине ищут способы ускорить поставку следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии, пока производитель не передал эту партию другому заказчику.

"Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (Covishield) на Украину может быть отложена на определённый период. Причина — информационная кампания, развёрнутая против индийской вакцины в нашей стране", — сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Он пояснил, что из посольства Индии в МИД Украины пришло письмо, в котором заявляется о недопустимости "дискредитационных высказываний" в отношении индийской вакцины. Производитель препарата настаивает на его эффективности и безопасности. Для Украины законтрактовано 1,5 миллиона доз, но спрос на вакцины от коронавирусной инфекции во всём мире пока что превышает возможности производителей.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и главе МИД Украины Дмитрию Кулебе найти дополнительные пути ускорения поставки следующей партии вакцины на Украину", — уточнил Радуцкий.