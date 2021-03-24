Число заболевших коронавирусом белорусов достигло трети миллиона

Общее количество заболеваний коронавирусом на территории Белоруссии достигло 313 852 человек.
Такие данные озвучил минздрав страны.
Общее количество выздоровевших белорусов составило 304 477 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
23 марта президентом страны Александром Лукашенко было объявлено, что Белоруссия через неделю начнёт производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Одна вакцина российская стоит 19 долларов. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнём производить", — заявил Александр Лукашенко.
Напомним, белорусский лидер ранее неоднократно высказывался об отсутствии потребностей введения ограничений в передвижении граждан и вакцинации. Им же было сделано заявление о нежелании личной вакцинации.
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