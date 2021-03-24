Коллективная оборона НАТО претерпела "крупнейшее усиление", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. И причина его проста: это "ответ на действия России".
Столтенберг отчитался о работе НАТО по итогам двухдневных переговоров с участием глав МИД стран альянса. Он подчеркнул: НАТО делает успехи и в так называемой гибридной, и в кибернетической обороне.
В отношении России в НАТО планируют сохранять следующий подход: нужно не забывать про сдерживание, но быть готовыми к диалогу.
"В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне.
Мы также продолжим работать с ЕС и нашими партнёрами, чтобы быть уверенными, что мы вместе отвечаем на действия России.
Союзники согласны, что мы должны продолжать следовать и адаптировать концепцию сдерживания и обороны. Наш комбинированный подход сочетает твёрдое сдерживание и оборону с открытостью к диалогу", — уточнил Столтенберг.
По поводу заявлений Столтенберга о России оперативно поступил комментарий из МИД РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что альянсу стоит в первую очередь сконцентрироваться на внутренних проблемах стран-участниц.
"[Проблемы в странах НАТО] требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека. Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", — сообщила журналистам Захарова.
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