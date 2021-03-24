"В ответ на действия России": Столтенберг отчитался об успехах НАТО

Коллективная оборона НАТО претерпела "крупнейшее усиление", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. И причина его проста: это "ответ на действия России".

Столтенберг отчитался о работе НАТО по итогам двухдневных переговоров с участием глав МИД стран альянса. Он подчеркнул: НАТО делает успехи и в так называемой гибридной, и в кибернетической обороне.

В отношении России в НАТО планируют сохранять следующий подход: нужно не забывать про сдерживание, но быть готовыми к диалогу.

"В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне. Мы также продолжим работать с ЕС и нашими партнёрами, чтобы быть уверенными, что мы вместе отвечаем на действия России. Союзники согласны, что мы должны продолжать следовать и адаптировать концепцию сдерживания и обороны. Наш комбинированный подход сочетает твёрдое сдерживание и оборону с открытостью к диалогу", — уточнил Столтенберг.

Ответ МИД РФ: занимайтесь своими проблемами

По поводу заявлений Столтенберга о России оперативно поступил комментарий из МИД РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что альянсу стоит в первую очередь сконцентрироваться на внутренних проблемах стран-участниц.

"[Проблемы в странах НАТО] требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека. Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", — сообщила журналистам Захарова.