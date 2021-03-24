Немецкий эксперт уточнил, что мешает Украине и Грузии оказаться в НАТО

Несмотря на то, что и Украина, и Грузия не прочь оказаться в НАТО, дорога туда для них пока закрыта. Об одной из причин нежелания альянса пускать к себе "новичков" поделился немецкий политолог Александр Рар.

Выступая на канале "Наш", Рар отметил, что в НАТО не заинтересованы в конфликте с Россией. А без "особого договора" с Москвой пускать Украину и Грузию в альянс слишком рискованно.

"Что касается НАТО, то это очень сложный вопрос. Я думаю, что без какого-то особенного договора НАТО с Россией Украина или Грузия не смогут вступить в эту организацию", — считает Рар.

Однако расстраиваться той же Украине не стоит: для страны остаётся реальностью вступление в ЕС. Впрочем, на пути к объединению нужно провести немало реформ и решить много проблем.

Напомним, что ранее из Киева уверенно заявили о планируемых сроках вступления и в НАТО, и в ЕС: это случится в ближайшие 5-10 лет.