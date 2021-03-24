Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Свежевыжатые соки могут быть опасны
Бородавко назвал терапевтические исключения легальным допингом
Мэр Красноярска предложил менять дизайн купюр каждые 20 лет
Дочь Анастасии Заворотнюк мечтает уехать из России
УЕФА откажется от системы финансового fair play
Ольга Бузова пообещала матери внука
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до 30 апреля
Дмитрий Исхаков рассказал о сложных отношениях с Гагариной
Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Мальтой

Немецкий эксперт уточнил, что мешает Украине и Грузии оказаться в НАТО

Мир

Несмотря на то, что и Украина, и Грузия не прочь оказаться в НАТО, дорога туда для них пока закрыта. Об одной из причин нежелания альянса пускать к себе "новичков" поделился немецкий политолог Александр Рар.

Немецкий эксперт уточнил, что мешает Украине и Грузии оказаться в НАТО

Выступая на канале "Наш", Рар отметил, что в НАТО не заинтересованы в конфликте с Россией. А без "особого договора" с Москвой пускать Украину и Грузию в альянс слишком рискованно.

"Что касается НАТО, то это очень сложный вопрос. Я думаю, что без какого-то особенного договора НАТО с Россией Украина или Грузия не смогут вступить в эту организацию", — считает Рар.

Однако расстраиваться той же Украине не стоит: для страны остаётся реальностью вступление в ЕС. Впрочем, на пути к объединению нужно провести немало реформ и решить много проблем.

Напомним, что ранее из Киева уверенно заявили о планируемых сроках вступления и в НАТО, и в ЕС: это случится в ближайшие 5-10 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Стройный Максим Фадеев поразил новой фигурой
Свежевыжатые соки могут быть опасны
Немецкий эксперт уточнил, что мешает Украине и Грузии оказаться в НАТО
Бородавко назвал терапевтические исключения легальным допингом
Мэр Красноярска предложил менять дизайн купюр каждые 20 лет
Взялись за Шпигеля — возьмутся за нас?
Дочь Анастасии Заворотнюк мечтает уехать из России
Как спасти Россию от превращения в корпорацию
Депутат Рады рассказал, во что власти превратили земельную реформу
УЕФА откажется от системы финансового fair play
Популярное
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на заявление президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о преимуществе норвежских лыжников над конкурентами.

WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Политика. Новости и аналитика
Тара Рид о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов Любовь Степушова Русская семья - самый главный агент России в Латвии Любовь Степушова Светлана Таскаева Бомбардировка Югославии - 22 года спустя Светлана Таскаева
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Происшествия
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников