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Население Франции выступило за прививку вакциной "Спутник V"

Мир » Европа » Евросоюз

В рамках проведенного опроса среди населения Франции, 26% респондентов высказались за вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Население Франции выступило за прививку вакциной "Спутник V"

Инициатором проведения опроса выступила французская компания по изучению общественного мнения IFop по заказу радио Sputnik.

Большинство сторонников российской вакцины составляют приверженцы партии "Зелёных" — 34 процента, левых партий, в том числе "Непокоренной Франции", Социалистической партии и других — 33 процента.

Значителен уровень поддержки российской вакцины и среди уже вакцинировавшихся — 41 процент респондентов ответили, что не отказались бы от "Спутника V".

Большинство сторонников вакцинации составляют люди старше 65 лет (55 процентов).

Ранее Еврокомиссия выступила с заявлением об отсутствии потребности в вакцинации европейцев российским препаратом. В ЕС сейчас используются четыре вида вакцины, однако "Спутнику V" двери на европейский рынок не закрыты.

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Автор: Антон Бредихин, Редактор: Нина Лебедь
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