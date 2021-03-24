Осуждайте, но без нас: посол КНДР в ООН отказался от новой резолюции

"Ничего нового": примерно такими словами можно описать итоги работы экспертов ООН по оценке ситуации с правами человека в Северной Корее. Очередную резолюцию, в которой нарушения КНДР осуждаются членами ООН, представитель КНДР признавать отказался.

Данные передаёт KBS: в ходе 46-й сессии ООН, которая состоялась 23 марта в Женеве, делегаты уже в 19-й раз подряд приняли документ, касающийся проблем прав человека в КНДР.

"[Решительно осуждаем] осуждение систематические, широко распространённые и грубые нарушения прав человека в КНДР, которые совершаются в Северной Корее в течение длительного времени и продолжаются по сей день", — указано в документе.

Пхеньяну в очередной раз предложили начать, наконец, сотрудничество с мировым сообществом — хотя бы по части ликвидации "нарушений прав военнопленных и их потомков". В ответ посол КНДР при ООН Хан Дэ Сон заявил решительный протест.

"Северная Корея не признаёт эту резолюцию", — заключил он.