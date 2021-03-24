Посол Белоруссии в Польше получил "однозначный сигнал"

Продолжает нарастать напряжённость в отношениях Польши и Белоруссии. Задержание руководителя Союза поляков в Белоруссии вызвало огромное неудовольствие Варшавы, в связи с чем белорусский посол был вызван в польский МИД.

Напомним, что руководителя Союза поляков в Белоруссии Анжелику Борис задержали 23 марта в Гродно. Уточняется, что её обвиняют в нарушении условий проведения массовых мероприятий (данные РИА "Новости").

"Министерство иностранных дел выражает протест против задержания белорусскими спецслужбами Анжелики Борис — председателя Союза поляков в Белоруссии. Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства", — указано в заявлении МИД Польши.

Польские дипломаты считают, что действия Минска снова мешают развитию двусторонних отношений, а также подрывают уже устоявшиеся связи. В польском МИД советуют Белоруссии как можно быстрее освободить Борис.