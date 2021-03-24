Ожидается, что на Украине к 2050 году будет дефицит питьевой воды

Несмотря на имеющиеся на данный момент проблемы, украинским властям стоит оценить ситуацию в перспективе и увидеть, что в скором будущем страну ждут более сложные вызовы. К их числу, как оказалось, относится и ожидающаяся нехватка питьевой воды.

Данные привёл глава украинской Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, его цитирует пресс-служба ведомства. Эксперт считает, что уже к 2050 году, то есть менее чем через 30 лет, страну ждут проблемы — и вызваны они халатным отношением властей к экологическому контролю.

"По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придётся импортировать питьевую воду", — высказался Малеванный.