Несмотря на имеющиеся на данный момент проблемы, украинским властям стоит оценить ситуацию в перспективе и увидеть, что в скором будущем страну ждут более сложные вызовы. К их числу, как оказалось, относится и ожидающаяся нехватка питьевой воды.
Данные привёл глава украинской Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, его цитирует пресс-служба ведомства. Эксперт считает, что уже к 2050 году, то есть менее чем через 30 лет, страну ждут проблемы — и вызваны они халатным отношением властей к экологическому контролю.
"По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.
Поэтому, согласно прогнозам института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придётся импортировать питьевую воду", — высказался Малеванный.
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