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Пушков предрекает Украине демографический кризис

Мир

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Украина может впасть в демографический кризис, который будет "еще печальнее", чем в странах Прибалтики.

Пушков предрекает Украине демографический кризис

Сенатор основывается на словах бывшего советника министра социальной политики Леонида Лебедева на портале "Украина.ру". Тот жалуется на падение рождаемости и уменьшение числа браков.

"Украина идет по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения. А с тех пор — за 30 лет — потеряли примерно по 30 процентов жителей. Население Литвы снизилось с 3,7 миллиона до 2,78 миллиона человек, Латвии — с 2,65 миллиона до 1,91 миллиона", — пишет в Telegram Пушков.

При этом он отметил, что Прибалтика долгое время получала дотации от Евросоюза, в отличие от Украины.

В прошлом году заявлялось, что Китай планирует включить новые меры по стимулированию рождаемости и решению проблем быстрого старения населения.

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Автор: Михаил Закурдаев
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