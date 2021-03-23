Власти Украины запретили въезд в страну без ПЦР-теста

Новшество от украинских властей: всем въезжающим в страну нужно будет показать ПЦР-тест на коронавирус. Без него в желающих посетить Украину ждёт отказ, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов уточнил, что нововведение действует для всех желающих приехать на Украину вне зависимости от того, из какой они едут страны. Также вводится строгое ограничение "свежести" теста.

"Несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут представить справку о тестировании методом ПЦР не позднее, чем за 48 часов и с отрицательным результатом", — уточнил чиновник в ходе брифинга.

Для граждан Украины, которые едут домой без теста, необходим будет 14-дневный "карантин": им придётся посидеть в самоизоляции. Это нововведение не зависит от того, какая ситуация с коронавирусом сложилась в той стране, откуда житель Украины едет домой.